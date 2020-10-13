كشفت صحيفة ” مومباي ميرور ” عن وفاة رجل هندي يدعى ” بوسا كريشنا ” ويبلغ من العمر 38 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية .
وذلك لشعوره بالحزن وإصابته باكتئاب بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وزوجته ” ميلانيا ترامب ” بفيروس كورونا المستجد .
وقام بوسا كريشنا الذي يقوم بعبادة ترامب كل يوم على مدار السنوات الماضية بالصيام لمدة 4 أيام من أجل الدعاء لهما بالشفاء من الفيروس .
الأمر الي تسبب في انهياره أثناء تناوله الشاي في منزل عمه في منطقة طوبران في مقاطعة ميداك .. وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إنه جاء متوفيا .
وأشارت الصحيفة إلى أن بوسا كريشنا كان من أشد المتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث بنى تمثالا لترامب بطول 6 أقدام في منزله العام الماضي .
كما كان يعامل ترامب كإنه إله ويصلي له كل يوم .. وكان يصلي من أجل فوز ترامب بالانتخابات المقبلة .
تذكرت مثل أمازيغي قديم ههههههه عن ان قبيلة حزنت حزنا بالغا على قبيلة اخرى مجاورة فسقطت القبيلة الحزينة و خربت و بقيت القبيلة المحزون عليها سليمة !!
مالو ترامب راه صحيح فصيح ما به والو كي القط بسبع ارواح !! حتى نتوما يا الهنودة غير لي لقيتوه فطريق تعبدوه !!
سلامات يا ست الكل .
ارجع الك بعد نصف ساعة
الهندوسي هذا يمكن تعب من عبادة صنم السيدة لاكشمي أم الأيدي الأربعة و قال يحول على ترمب يمكن ينول بركات الغرين كارد ! ها هو ترمب جاب لك السكتة القلبية بمرة راه دقته واعرة و صعيبة !
ميرسي جلمبو الله يسلمك.
وهل ترامبو بقرة حتى يعبد ؟؟؟
هو صحيح فيه شبه لكن مو الى درجة ان يعبد هههههههههههههههه ، اما انه هندي بصح وصحيح ، ،،،،،،،،
قلقنا عليكي امازيغو لولا المكرونا والسباكيتي وتعقيدات السفر ، كان وجدتيني عندك في المغرب لاكون الطبيب المداويا …… عندك العافية العراقية وتمام الصحة .
ماذا تقول أنت؟