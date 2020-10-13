كشفت صحيفة ” مومباي ميرور ” عن وفاة رجل هندي يدعى ” بوسا كريشنا ” ويبلغ من العمر 38 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية .

وذلك لشعوره بالحزن وإصابته باكتئاب بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وزوجته ” ميلانيا ترامب ” بفيروس كورونا المستجد .

وقام بوسا كريشنا الذي يقوم بعبادة ترامب كل يوم على مدار السنوات الماضية بالصيام لمدة 4 أيام من أجل الدعاء لهما بالشفاء من الفيروس .

الأمر الي تسبب في انهياره أثناء تناوله الشاي في منزل عمه في منطقة طوبران في مقاطعة ميداك .. وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إنه جاء متوفيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن بوسا كريشنا كان من أشد المتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث بنى تمثالا لترامب بطول 6 أقدام في منزله العام الماضي .

كما كان يعامل ترامب كإنه إله ويصلي له كل يوم .. وكان يصلي من أجل فوز ترامب بالانتخابات المقبلة .