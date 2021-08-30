كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن عن ورود بلاغ إليها يفيد بالعثور على طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر متوفاة بعد اختناقها داخل سيارة والدتها .

حيث نسيتها والدتها بالمركبة واتجهت إلى عملها في مدينة الزرقاء بجنوب عمّان وعندما تذكرتها بعد 4 ساعات وجدتها قد فارقت الحياة .

وتحركت أجهزة الأمن على الفور إلى مكان الواقعة ووجدت الطفلة الرضيعة قد توفيت داخل السيارة المتوقفة في ساحة مخصصة لركن المركبات بمنطقة الرصيفة قرب الزرقاء .

وأشارت التحقيقات إلى أن والدة الطفلة تعمل موظفة في دائرة حكومية في الزرقاء وهي أم لطفلين آخرين وكانت سابقا تترك الطفلة لدى خالتها التي وجدت عملا .

مما اضطر الأم إلى إصطحاب طفلتها معها إلى مكان عملها الذي يوجد به حضانة مخصصة لرعاية أطفال الموظفين في المؤسسة إلا أنها نسيت الطفلة في المقعد الخلفي داخل السيارة .

وأشار تقرير الطب الشرعي في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء إلى أن سبب وفاة الطفلة هو ارتجاع واستفراغ مما تسبب في اختناقها وتم تسليم الجثة لذويها لإتمام إجراءات الدفن .