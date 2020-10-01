توفى شاب يدعى ” أحمد فيصل الشخانبة ” وهو طالب بكلية الهندسة في جامعة الإسراء بالأردن يوم أمس الأربعاء بعد إقدامه على حرق نفسه داخل حرم الجامعة منذ إسبوعين .

وذلك بسبب تراكم أقساط الجامعة عليه وعدم مقدرته على دفعها حتى يتمكن من تقديم الامتحانات ورفض رئاسة الجامعة مقابلته .

الأمر الذي دفعه إلى حرق نفسه أمام مكتب رئيس الجامعة بسكب مادة البنزين عليه .. وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة حيث طالت الحروق أكثر من 40% من جسده .

وقامت وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة .. كما استدعت الأجهزة الأمنية رئيس الجامعة قبل أن تحيل القضية للجهات المختصة .