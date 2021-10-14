توفي طالب مصري يدعى ” عيد محمد حلمي شحاتة ” البالغ من العمر 14 عاما وبالصف الثاني الإعدادي من محافظة كفر الشيخ داخل أحد المستشفيات بعد مرور أربعة أيام على دخولة العناية المركزة .

وذلك على خلفية وقوع مشاجرة بينه وبين ثلاثة من زملائه بمدرسة زراعة ميت علوان حول الجلوس على المقعد الأول الأمامي داخل الفصل في أول أيام العام الدراسي بمصر يوم الأحد الماضي .

حيث اعتدى الثلاث طلبة على الطالب عيد محمد حلمي شحاتة بالضرب خلال محاولتهم منعه من الجلوس في المقعد الأول وهو ما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي وفقدانه للوعي .

الأمر الذي أدى إلى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام ودخل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته وتوقف عصلة القلب وخلايا المخ عن عملهم وبعد ساعات من زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ بمصر الدكتور ” محمد عبد الله ” له للاطمئنان على وضعه الصحي .

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الطلبة الثلاثة الذين اعتدوا على زميلهم وتولت النيابة العامة التحقيق معهم والتي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق .

كما قرر محافظ كفر الشيخ مجازاة معلمي الفصل ومجازاة وكيل المدرسة ووقف مدير مجمع المدارس ومعلم الرياضيات عن العمل لحين انتهاء التحقيقات .