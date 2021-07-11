تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفلة اللبنانية جوري السيد التي توفيت اليوم بسبب عدم توفر الداوء اللازم لخفض حرارتها المرتعة.

وفي التفاصيل التي رواها الناشطون أنّ الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر توفيت بسبب عدم توفر الدواء اللازم لخفض حرارتها المرتفعة.

بأي ذنب قتلة… ؟؟؟

وفاة الطفلة #جوري_السيد بسبب عدم توفر الدواء اللازم لخفض حرارتها المرتفعة الله يرحم ترابك ملاك بالسماء

الله لا يوفق كل واحد كان السبب، الله يصبر قلب اهلك pic.twitter.com/CNncK51znk — Nemer Assaf (@NemerAssaf11) July 11, 2021

هذا ويعاني اللبنانيين من صعوبة بالغة في تأمين الدواء نتيجة ندرته في الصيدليات ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

الحاج بسام هدبا رجل كبير في السن يعيش على مكنة الأوكسجين توفي بالأمس لعدم وجود كهرباء.

الطفلة جوري السّيد توفيت بعد فقدان الدّواء المعالج لمرضها.

لا زالت السّلطة المجرمة تتفنّن في قتلنا كلّ يوم..

مش مهم #المهم_الزعيم_بخير pic.twitter.com/X8hYKkExRm — شازوفرينيا ‏ (@_sh_aza) July 11, 2021

وكانت قد حذرت نقابة مستوردي الأدوية -الأحد الماضي- من نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.