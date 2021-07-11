تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفلة اللبنانية جوري السيد التي توفيت اليوم بسبب عدم توفر الداوء اللازم لخفض حرارتها المرتعة.
وفي التفاصيل التي رواها الناشطون أنّ الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر توفيت بسبب عدم توفر الدواء اللازم لخفض حرارتها المرتفعة.
هذا ويعاني اللبنانيين من صعوبة بالغة في تأمين الدواء نتيجة ندرته في الصيدليات ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.
وكانت قد حذرت نقابة مستوردي الأدوية -الأحد الماضي- من نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.