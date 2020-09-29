كشفت وسائل إعلام مصرية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما من محافظة بورسعيد في مصر إثر إصابته بالسكتة القلبية نتيجة استخدامه لعبة ” ببجي ” لساعات متواصلة .

حيث وجدته أسرة الطفل ملقى على الأرض داخل منزله دون حركة وبجواره هاتفه مفتوحا على لعبة ” ببجي ” وتم نقله على الفور إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأكدت طوارئ مديرية الشئون الصحية أن الطفل وصل إلى مستشفى السلام ببورسعيد جثة هامدة وتبين بعد الفحص إنه توفى بالسكتة القلبية .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة داخل المشرحة وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التى أدت إلى الوفاة حتى يتسنى التصريح بالدفن .