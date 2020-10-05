شهدت قرية طحا المرج إحدى قرى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية في مصر حادثة مفجة ومؤلمة بوفاة عروسين بعد مرور 24 ساعة على حفل زفافهما .

وذلك إثر تعرضهما للاختناق بسبب تسريب الغاز أثناء الاستحمام داخل منزل الزوجية .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في مصر إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية طحا المرج بمصرع العروسين .

وانتقلت قوة من الشرطة على الفور إلى محل الواقعة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وفاة العروسين إثر اختناقهما بالغاز .

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات .