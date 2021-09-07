توفيت عروس مصرية شابة من محافظة قنا تدعى ” هبة الشريف ” بعد مرور يومين على حفل زفافها إثر تعرضها لغيبوبة سكر استدعت نقلها إلى المستشفى حيث وافتها المنية .

وفي تصريحات صحفية لطبيب من قسم الطوارئ بمستشفى قنا العام أشار إلى أن العروس أتت إلى المستشفى يوم السبت الماضي مُصابة بغيبوبة سكر وكانت في حالة مُتأخرة .

وأضاف أن حفل زفافها كان يوم الخميس الماضي وأصيبت بغيبوبة السكر يوم الجمعة وأتت إليهم في مستشفى قنا العام برفقة زوجها يوم السبت ولم تقض في المستشفى سوى ساعتين ثم توفيت .. فيما أكد على أن أسرتها لم تكن تعلم بإصابة إبنتهم بمرض السكر .