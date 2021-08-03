فُجع الأهالي بإحدى قرى محافظة بني سويف جنوب مصر بوفاة عروس بعد ساعة واحدة من حفل زفافها، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها على الفور.

وبحسب ما ذكرت موقع مصرية، فقد لفظت العروس إسراء شعبان سعد القاضي أنفاسها الأخيرة بعد مضي ساعة واحدة فقط على انتهاء حفل زفافها بقرية ”ميدوم“ بمحافظة بني سويف، حيثُ شعرت بحالة إعياء؛ نتيجة إصابتها بأزمة قلبية.

عروسة الجنة

العروسة إسراء شعبان سعد القاضي تتوفي و تعود روحها لخالقها بعد حفل زفافها بساعه و هي لازالت بفستان الفرح، ربنا يرحمها و يصبر أهلها#د غادة مصطفي pic.twitter.com/c2WYrDOMyx — دكتورة و صحفية د غادة مصطفى (@DrGhadaMustafa2) August 2, 2021

وقد وحاولت أسرة العروس وزوجها نقلها إلى المستشفى لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وشيّع أهالي قرية ”ميدوم“، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، العروس إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن والصدمة التي سيطرت على الجميع.

وقال محمد حامد القاضي، ابن عم العروس: «أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة.. ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس.. عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية».