سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول خبر وفاة عروس شابة مصرية تدعى ” إسراء محمد ” وتبلغ من العمر 21 عاما قبل ساعات من حفل زفافها والذي كان مقررا إقامته اليوم الأربعاء .

وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فور استيقاظها وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها كانت قد فارقت الحياة وباءت محاولات إنقاذها بالفشل .

وكانت الفقيدة قد احتفلت مؤخرا بكتب كتابها ونشرت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تضمن دعوة لحضور حفل زفافها .

وجاء فيه : ” الدعوة عامة للبلد كلها .. حنتي بكرة بعد صلاة العشاء في منزل رمضان عطية رزق والفرح يوم الأربعاء في قاعة أوبن إير في الرملة عند بنزينة الرملة وعقبال عندكم بقى ” .

فيما نشر العريس عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” في تعليقه على خبر وفاة عروسته صورة كتب فيها ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” وأرفقها بقول : ” عروستي في الجنة ” .