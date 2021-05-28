توفيت مذيعة راديو ”بي بي سي“، ليزا شو، بعد إصابتها بجلطات دموية نتيجة تلقيها لقاح ”أسترازينيكا“ ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت العائلة أن ليزا أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع واحد من تلقي اللقاح، ثم تدهورت حالتها بعد أيام قليلة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الجمعة.

وتوفيت المذيعة البالغة من العمر 44 عاما في مستشفى رويال فيكتوريا بعد دخولها العناية المركزة للعلاج من جلطات الدم والنزيف.

وأشارت شهادة وفاتها إلى اللقاح كأحد العوامل المحتملة للوفاة، إلا أنها لم تحدد بالضبط سبب الوفاة، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التحقيق في وفاتها.