توفي النائب المصري السابق أحمد أبو حجي عن عمر ناهز 70عاما، عقب إعلان مؤشرات الفرز فوز زوجته ألفت المزلاوي المرشحة ضمن قائمة “من أجل مصر” للانتخابات البرلمانية.

وفي التفاصيل، بدأ “أبو حجي”، يومه منذ الصباح الباكر في جولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان توجه إلى منزله للاستراحة، وأثناء عمليات الفرز بلغه مؤشرات عن فوز زوجته، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى خاص ثم مستشفى الجامعة حيث توفي.

يذكر أن أبو حجي، كان نائبا لبندر سوهاج لثلاث دورات متتالية، وبدأ حياته بحزب التجمع واعتقل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه مبارك.