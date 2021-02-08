توفي، اليوم الأثنين ، النائب والوزير اللبناني السابق جان عبيد عن عمر 82 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا بعد ان كان قد اصيب به منذ فترة.
وقد تعرّضت ليلى عبد اللطيف لموجة من الانتقادات الساخرة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن سبق ورأت الراحل رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لـ ليلى عبداللطيف مع الاعلامي طوني خليفة والذي سألها: “لم سيبتسم العام 2021 أكثر لـ جان عبيد او طوني قهوجي؟” فردت دون تردد “لوزير السابق جان عبيد” ثم سألها “بعدك شايفتي في قصر بعبدا؟” في إشارة الى ان يصبح رئيسا للجمهورية فأجابته “ما بغير توقعي”.
وقد سخر الكثيرون من ليلى عبداللطيف بعد تداول هذا الفيديو ومن اللفب الذي يطلقه عليها البعض بـ “سيدة التوقعات” حيث قال احدهم “هيدي سيدة التوقعات العربية ام الليل. مش الحق علين الحق علي ب يحضرن”.
فيما قارنت ناشطة بين ليلى عبد اللطيف ومايك فغالي وقالت “متل مايك فغالي صرع راسنا هوي ويقول الليرة السورية بترجع لعزها وهيي كل مانها عم تقل قيمتها كلنا صرنا منعرف انو هيك لعي عبارة عن أوامر ومعلومات مخابراتية قال توقع قال”.
كذلك علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على الموضوع حيث غردت عبر حسابها على تويتر كاتبة: “ما جان عبيد هذا اللي قالت ليلى عبد اللطيف سيحكم لبنان.. الله يرحمه”.
الحق على الذين يستضيفون هؤلاء الدجالين و يعطونهم قيمة كبيرة و يصدقون خزعبلاتهم، بعد مرور 14 قرنا على نزول القرآن الكريم و قول الله تعالى : “قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ۚ وما يشعرون أيان يبعثون..” صدق الله العظيم
و لكي يضحكوا على عقول الناس، يلقبون أنفسهم بالفلكيين و علم الفلك منهم بريء !
الفلكية فلانة و الفلكي علان، مسخرة !!
و في الواقع هم دجالون و عرافون و عرافات آخرتهم يقرؤون ورق الكوتشينة و فنجان قهوة !
عالم الفلك يقال على الإيطالي غاليليو غاليليي الذي أثبت أن الأرض دائرية و تدور حول الشمس فحاكمته الكنيسة بتهمة الزندقة ! و بعد وفاته متأثرا بالحمى، و بعد سنوات طويلة أثبت العلم صدق نظريته !
و بصراحة لا أحد يستحق أن يحاكم بتهمة الزندقة سوى هذه الدجالة اللبنانية و أمثالها من الذين تتم استضافتهم في الفضائيات نهاية كل سنة !!
ماذا تقول أنت؟