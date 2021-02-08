توفي، اليوم الأثنين ، النائب والوزير اللبناني السابق جان عبيد عن عمر 82 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا بعد ان كان قد اصيب به منذ فترة.

وقد تعرّضت ليلى عبد اللطيف لموجة من الانتقادات الساخرة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن سبق ورأت الراحل رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لـ ليلى عبداللطيف مع الاعلامي طوني خليفة والذي سألها: “لم سيبتسم العام 2021 أكثر لـ جان عبيد او طوني قهوجي؟” فردت دون تردد “لوزير السابق جان عبيد” ثم سألها “بعدك شايفتي في قصر بعبدا؟” في إشارة الى ان يصبح رئيسا للجمهورية فأجابته “ما بغير توقعي”.

وقد سخر الكثيرون من ليلى عبداللطيف بعد تداول هذا الفيديو ومن اللفب الذي يطلقه عليها البعض بـ “سيدة التوقعات” حيث قال احدهم “هيدي سيدة التوقعات العربية ام الليل. مش الحق علين الحق علي ب يحضرن”.

الحق عيلي لطلعن عالشاشات — Dr. Ahmad Kassir (@ahmad_f_kassir) February 8, 2021

فيما قارنت ناشطة بين ليلى عبد اللطيف ومايك فغالي وقالت “متل مايك فغالي صرع راسنا هوي ويقول الليرة السورية بترجع لعزها وهيي كل مانها عم تقل قيمتها كلنا صرنا منعرف انو هيك لعي عبارة عن أوامر ومعلومات مخابراتية قال توقع قال”.

متل مايك فغالي صرع راسنا هوي ويقول الليرة السورية بترجع لعزها وهيي كل مانها عم تقل قيمتها

كلنا صرنا منعرف انو هيك لعي عبارة عن أوامر ومعلومات مخابراتية قال توقع قال — Shaza Semaan (@shaza_semaan) February 8, 2021

كذلك علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على الموضوع حيث غردت عبر حسابها على تويتر كاتبة: “ما جان عبيد هذا اللي قالت ليلى عبد اللطيف سيحكم لبنان.. الله يرحمه”.