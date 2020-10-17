توفيت منذ قليل السيدة ” سناء محمد رضا ” والدة الشهيد ” أحمد منسي ” بعد تعرضها لوعكة صحية منذ 3 أسابيع دخلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس .

ووفقا لمصادر مقربة من الأسرة فإنه من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب وسيتم دفنها بجوار نجلها بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان .

وحرص الفنان ” أمير كرارة ” على نعي والدة الشهيد أحمد منسي في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” توفيت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي .. نسألكم الدعاء ” .

يذكر أن أمير كرارة كان قد جسد شخصية العقيد أحمد منسي الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء في مسلسل ” الاختيار ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وتناول حياته .

توفت الى رحمه الله والدة الشهيد عقيد احمد منسي

نسألكم الدعاء#المنسي — Amir Karara (@AmirKarara) October 17, 2020