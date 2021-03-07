غيب الموت الناشط الأردني عبود العمري، مساء السبت، إثر حادث سير في دولة جنوب أفريقيا، عن عمر ناهز 23 عامًا، حيث فارق الحياة أثناء قيامه برحلة سياحية برفقة أصدقائه، وفق ما أكده والده عبر صفحاته.

ونعاه والده عمر العمري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، انعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم، اثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشكلت وفاة عبود العمري صدمة لدى المتابعين، وأصبح اسمه الأكثر تداولًا بعد دقائق من إعلان وفاته، ونشر العديد من أصدقائه الخبر ببالغ الحزن والأسى على رحيل صديقهم في مقتبل العمر، مثل زميله الممثل الأردني يزن النوباني الذي علق: “الأخ والصديق والحبيب عبود العمري، استعجلت كثير والله يا عبود، خبر وفاته زي الصاعقة علينا، بكيت قلوبنا، ما شفت منك الا كل خير ومحبة ونشاط وحماس، وحب للحياة.. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أهلك”.

كذلك نعت الراحل الفنانة الاردنية ديانا كرزون التي كتبت عبر حسابها على انستغرام: “‏وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري ‏لا حول ولا قوة الا بالله ‏توفى بحادث سير بجنوب افريقيا ‏الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ‏الله يصبر اهله ‏انا لله و انا اليه راجعون”>

من هو عبود العمري؟

وكان العمري يبرع في صناعة المحتوى الكوميدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان أحد الشبان الأربعة الذي قدم له عمل كوميدي في رمضان من انتاج قناة رؤيا الاردنية.

وكان آخر ظهور للناشط الأردني عبر برنامج “لفة” مع ناديا الزعبي على “تلفزيون عمّان”، ونعته الإعلامية الأردنية عبر حسابها: “بيكر يا عبود كتير بكير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.