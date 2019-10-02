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ومازال مسلسل تعذيب الاطفال مستمرا .. رجل يعنف طفل بطريقة بشعه ويحرقه ب ” الولاعة “

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في واقعة جديدة من حوادث تعذيب الأطفال التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بصورة همجية ووحشية تفتقر إلى كل معاني الرحمة والإنسانية .

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لرجل يقوم بتعنيف طفلا بطريقة بشعة وقاسية .

حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يمسك الطفل ويقوم بضربه بشكل متكرر على رأسه وإمساكه من رقبته غير مباليا لصراخ وبكاء الطفل .

ثم يقوم الرجل بإحضار ” ولاعة ” مستخدما إياها في تعذيب الطفل ومحاولة إحراقه بها .

وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع وانطلق هاشتاج ” أنقذوا الطفل المعنف من المجرم ” في مطالبة بمحاسبة الرجل على ما اقترفه بحق الطفل .

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ” خالد أبا الخيل ” أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من مقطع الفيديو المتداول وإنه جاري التحقيق في الواقعة .

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