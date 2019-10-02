ومازال مسلسل تعذيب الاطفال مستمرا .. رجل يعنف طفل بطريقة بشعه ويحرقه ب ” الولاعة “

في واقعة جديدة من حوادث تعذيب الأطفال التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بصورة همجية ووحشية تفتقر إلى كل معاني الرحمة والإنسانية .
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لرجل يقوم بتعنيف طفلا بطريقة بشعة وقاسية .
حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يمسك الطفل ويقوم بضربه بشكل متكرر على رأسه وإمساكه من رقبته غير مباليا لصراخ وبكاء الطفل .
ثم يقوم الرجل بإحضار ” ولاعة ” مستخدما إياها في تعذيب الطفل ومحاولة إحراقه بها .
وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع وانطلق هاشتاج ” أنقذوا الطفل المعنف من المجرم ” في مطالبة بمحاسبة الرجل على ما اقترفه بحق الطفل .
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ” خالد أبا الخيل ” أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من مقطع الفيديو المتداول وإنه جاري التحقيق في الواقعة .
#انقذو_الطفل_المعنف_من_المجرم
هاشتاق تم تداوله ،بعد انتشار فيديو لرجل يعنف طفل بطريقة بشعه ،ومطالبات بقوانين صارمة تردع المُعنفين
— وش سالفة الهاشتاق!🇸🇦 (@abt_tag) October 2, 2019