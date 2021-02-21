كشفت الإعلامية ” لميس الحديدي ” في حلقة برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على قناة ” ON E ” مساء أمس عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الإعلامي ” عمرو أديب ” بعد نجاته من حادث سير مروع يوم الثلاثاء الماضي .

فأشارت لميس الحديدي إلى أن الحادث الذي تعرض له زوجها كان صعبا وإنه نجا منه بأعجوبة ولكن الحالة الصحية له بخير بشكل عام .

وتابعت : ” العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة ومكنتش منورة ولا أي حاجة وكانت محملة بأنابيب البوتجاز فكان ممكن إنها تنفجر في أي لحظة .. فالحقيقة الحمد لله ربنا ستر وقدر ولطف وفداه ومحدش يشوف شكل العربية ويتخيل ممكن يطلع منها إزاي ” .

وعن تفاصيل وضع عمرو أديب الصحي قالت : ” الدكاترة طمنونا هو لسه بيعاني من آلام صعبة ومبرحة غالبا من الكدمات والرضوض وإن شاء الله تاخد بعض الوقت ويتعافى .. وهو بيحاول يرجع لجمهوره قريب لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني ” .

وأكدت لميس الحديدي على أنها ما كانت تستطيع الظهور في برنامجها لولا إطمئنانها إلى حد كبير على حالة زوجها الذي بدأ يتماثل للشفاء وأن حالته تسمح لها بأن تتركه لعدة ساعات خلال عملها .

كما حرصت على توجيه الشكر لكل من سأل عنهم هذه الفترة وتلقيهم العديد من الرسائل والدعوات لهم التي تنم عن الحب والتقدير .. وعلقت على ذلك قائلة : ” وقت الأزمة بيكشفلك معدن الناس وحبهم وتقديرهم وخوفهم عليك ” .

واستكملت الحديدي موجهة الشكر ل 4 شباب قدموا المساعدة لعمرو أديب وقت الحادث فقالت : ” هخص بالشكر 4 من الشباب بالإسم لإنه هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادثة مباشرة وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت .. الشباب دول هم اللي أنقذوه وكانوا موجودين بالصدفة في نفس مكان الحادث ” .

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