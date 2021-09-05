كشفت صحيفة ” ديلي إكسبريس ” البريطانية عن إنتشار مرض غامض في ولاية أوتار براديش بشمال الهند تسبب في مقتل العشرات من الأطفال والبالغين .

حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى المئات الذين تم نقلهم إلى المستشفى واشتكى الكثير منهم من آلام بالمفاصل والصداع والجفاف والغثيان .

كما يعاني بعض المرضى منهم من انخفاض الصفائح الدموية والذي يمكن أن يتسبب في تجلط الدم .

وقالت ” نيتا كولشرستا ” أكبر مسئول صحي في منطقة فيروز آباد في تصريحات لها : ” يموت المرضى وخاصة الأطفال في المستشفيات بسرعة كبيرة ” .

وتم اختبار جميع المرضى بحثًا عن فيروس كورونا ولم يتم العثور على صلة بين المرضين حتى الآن .