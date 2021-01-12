” قضينا أيام كتير على اليوتيوب حلوة مع بعض ، عشت احلى عامين بحياتي معاكم على اليوتيوب، وجه الوقت اترك اليوتيوب، ومعدش انزل فيديو جديد عليه باي” تلك كانت الكلمات الأخيرة التي قالتها اليوتيوبر السورية الشهيرة بـ ” أم سيف” والتي يتابع حسابها أكثر من 5 مليون متابع، لتثير ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي باختفائها بشكل مفاجئ.

وفي أخر فيديو لها، لاحظ متابعيها وهي تقوم بإشارة تفيد بطلب المساعدة والاستنجاد بمتابعيها ، حيث بدى عليها علامات الخوف والرعب وكأنها تتعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص.

ويرى بعض رواد التواصل الاجتماعي، أن الإشارة التي قامت بيها اليوتيوبر “أم سيف”، في الفيديو الخاص بها الذي لا يتعدى مدته 30 ثانية، تدل بأنها تتعرض للعنف المنزلي أو للخطف وهذا ما جعل متابعيها في حالة من القلق وخاصة بعد اختفائها بشكل تام.

ويثير اختفاء ” اليوتيوبر السورية ” أم سيف” ، حالة من اللغط بين نشطاء التواصل الإجتماعي، لكون “أم يوسف” إحدى اليوتيوبر اللتي يشتهرن باحتراف لعبة “بابجي” ، حيث يتابعها الملايين حول الوطن العربي وخارجه.