117 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في يوم واحد بسبب الحرب الصينية – الأميركية​​​​​​​

تكبد أغنى 500 شخص في العالم خسائر بحوالي 2.1%، أي نحو 117 مليار دولار من صافي ثروتهم مع انخفاض الأسهم الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم فقدوا حوالي 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم حيث خسر جيف بيزوس وحده 3.4 مليار دولار يليه الفرنسي برنار أرنو الذي فقد 3.2 مليار دولار ثم الأميركي مارك زوكربيرغ الذي بلغت خسارته 2.8 مليار دولار، فالهندي موكيش أمباني الذي حل رابعا بخسائر بلغت 2.4 مليار دولار. وجاء الأميركي بيل غيتس خامسا بعد فقدانه نحو 2 مليار دولار خسائر سوقية.
وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة. وكانت معظم الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأميركية قد تراجعت أمس وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد التصعيد.