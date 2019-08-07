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117 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في يوم واحد بسبب الحرب الصينية – الأميركية​​​​​​​

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أغنياء العالم

أغنياء العالم

تكبد أغنى 500 شخص في العالم خسائر بحوالي 2.1%، أي نحو 117 مليار ​دولار​ من صافي ثروتهم مع انخفاض ​الأسهم الأميركية​ في ظل تصاعد الحرب التجارية بين ​الصين​ و​​الولايات المتحدة​​.

وكشفت وكالة “​بلومبرغ​” أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر ​أغنياء العالم​ فقدوا حوالي 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم حيث خسر ​جيف بيزوس​ وحده 3.4 مليار دولار يليه الفرنسي برنار أرنو الذي فقد 3.2 مليار دولار ثم الأميركي ​مارك زوكربيرغ​ الذي بلغت خسارته 2.8 مليار دولار، فالهندي موكيش أمباني الذي حل رابعا بخسائر بلغت 2.4 مليار دولار. وجاء الأميركي ​بيل غيتس​ خامسا بعد فقدانه نحو 2 مليار دولار خسائر سوقية.

وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل ​الذهب​ مع احتدام التوتر التجاري بين ​بكين​ و​واشنطن​ وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض ​رسوم جمركية​ جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة. وكانت معظم ​الأسواق العالمية​، وعلى رأسها الأميركية قد تراجعت أمس وسط مخاوف على نمو ​الاقتصاد العالمي​ بعد التصعيد.

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