14 أسد يتمكنون من الهرب في جنوب إفريقيا

تمكن 14 أسد من الفرار من حديقة ” كروغر ” الوطنية للحياة البرية في جنوب إفريقيا .

والتي شوهدت تتجول طليقة قرب منجم في المنطقة على الحدود مع موزمبيق .

وتنصح السلطات الناس في مقاطعة ” ليمبوبو ” بالبقاء متيقظين خشية مهاجمة الأسود لقراهم إلى حين القبض على الحيوانات الفارة .

وتسعى السلطات إلى الإمساك بالأسود الطليقة وإعادتها إلى المحمية .

وتعد محمية كروغر هي أكبر حظيرة طبيعية للحيوانات البرية في جنوب إفريقيا وتغطي مساحة قدرها 19485 كيلو متر مربع .

وتقول مراسلة ” بي بي سي ” أن في عام 2017 قد هرب من حظيرة بومالانغا أربعة أو خمسة أسود وأن هذه المرة تمثل أكبر عدد من الأسود يفلت من المحمية .

ويقول المتحدث بإسم إدارة المحميات الطبيعية الوطنية ” آيك فالا ” إن إعادة الأسود الهاربة إلى المحمية لا يحقق الهدف فمن الممكن أن تهرب مرة أخرى وهناك مقترحات بإعادة إيواء الأسود الهاربة في حظيرة أخرى وإيجاد مكان واسع لها ولكن لم يتخذ القرار إلى الآن .

ويأتي خبر هروب هذه المجموعة من الأسود بعد يوم من هروب فهد من المحمية نفسها وتسبب في مقتل طفل يبلغ من العمر عامين .