4 أثرياء عرب خروجوا من قائمة مليارديرات العالم لعام 2019.. من هم؟

شهدت قائمة مجلة “فوربس” الأميركية لقائمة أثرياء العالم في 2019، خروج نحو 4 رجال أعمال عرب من القائمة، ليتراجع عدد العرب المدرجين في القائمة من نحو 29 ثرياً عربياً إلى نحو 25 فقط.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي ثروة رجال العرب الموجودين بالقائمة للعام 2019 بنسبة 22% بعدما تراجعت ثرواتهم من 76.7 مليار دولار خلال العام الماضي إلى نحو 59.8 مليار دولار في العام 2019 بانخفاض يبلغ نحو 16.9 مليار دولار.

وفيما احتل 7 رجال أعمار إماراتيين قائمة أغنى 10 من أثرياء العرب جاءت مصر في المرتبة الثانية عربياً بنحو 6 رجال أعمال.

وشهدت القائمة خروج كل من رجال الأعمال فوزي الخرافي، وهو ملياردير كويتي والرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي، وهو أحد أبناء محمد الخرافي مؤسس مجموعة الخرافي، وتقدر ثروته بنحو 1.25 مليار دولار.

كما خرج من القائمة رجل الأعمال مهند الخرافي، وهو نائب رئيس مجموعة الخرافي الكويتية وكان بين قائمة أثرياء العرب خلال العام الماضي.

أيضاً خرج من القائمة رجل الأعمال بسام الغانم، وهو ابن يوسف الغانم الأب المؤسس لشركة الغانم عام 1930 وكان من أكبر المستثمرين في بنك “الخليج الأول” من خلال شركة صناعات الغانم وتقدر ثروته بنحو 1.2 مليار دولار.

كما خرج من القائمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وهو ابن رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وهو مولود في السعودية حيث كان والده يعمل، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية عام 1978 بعد أن هاجروا إلى هناك في نهاية ستينيات القرن العشرين.

وللعام الثاني على التوالي، تصدر المصري ناصف ساويرس قائمة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 6.4 مليار دولار وذلك على الرغم من تراجع ثروته عن 6.6 مليار درهم بالعام 2018.

وجاء الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في المرتبة الثانية عربياً، وارتفعت قيمة ثروته الصافية بنصف مليار إلى 5.1 مليار دولار بعد أن كانت 4.6 مليار دولار العام الماضي.

وحل بالمرتبة الثالثة بقائمة الأثرياء العرب المليادير الإماراتي عبد الله الغرير بصافي ثروة قدرها 4.6 مليار دولار بعد أن كانت 5.9 مليار دولار.

وحل رابعا الملياردير الجزائري يسعد ربراب بالمرتبة الرابعة عربياً، بعد أن ارتفعت ثروته الصافية إلى 3.7 مليار دولار بعد أن كانت 2.8 مليار دولار العام الماضي.

وتقدم الملياردير العماني سهيل بهوان إلى المرتبة الخامسة عربيا، رغم تراجع قيمة ثروته الصافية إلى 3.2 مليار دولار بعد أن كانت 3.9 مليار دولار العام الماضي.

وحافظ الملياردير المصري نجيب ساويرس على المرتبة السادسة بثروة صافية بلغت 2.9 مليار دولار بعد أن كانت 4 مليارات دولار العام الماضي.

واقتنص الملياردير الإماراتي عبدالله الفطيم المرتبة السابعة بقائمة الأثرياء العرب بثروة صافية بلغت 2.5 مليار دولار بعد أن كانت 3.3 مليار دولار العام الماضي.

وتساوت ثروة عبدالله الفطيم بالمليادير اللبناني نجيب ميقاتي الذي بلغت ثروته 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار في 2018.

وحل الملياردير الإماراتي حسين سجواني بالمرتبة الثامنة عربيا، بعد أن بلغت ثروته الصافية نحو 2.4 مليار دولار بعد أن كانت 4.1 مليار دولار العام الماضي.

وتقدم الملياردير المصري محمد منصور إلى المرتبة التاسعة عربيا، وبلغت قيمة ثروته الصافية نحو 2.3 مليار دولار بعد أن كانت 2.7 مليار دولار العام الماضي.

وجاء عاشرا الملياردير الإماراتي سعيد بن بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة سنتشورين للاستثمارات، وبلغت قيمة ثروته الصافية نحو 2.2 مليار دولار بعد أن كانت 2.7 مليار دولار العام الماضي.