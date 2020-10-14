كشفت شركة Apple عن ”أيفون 12“ IPhone 12 في مؤتمرها الافتراضي الأحدث ”هاي سبيد“ Hi,speed ، والذي عقد في مقرها في كاليفورنيا.

وأعلن المدير التنفيذي لأبل عن بدء حقبة جديدة من الأيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس فائقة السرعة.

يتميز أيفون 12 بتصميم يشبه أيفون 4 المحبوب، وبشاشة Super Retina XDR حجمها 6.1 بوصة وضعف الدقة التي وفرها سلفه أيفون 11، حيث تحتوي الشاشة على 460 بيكسل لكل بوصة.

أضافت أبل معالج ”إيه 14 بايونك“ A14 Bionic للأيفون، والذي تدعي أنه أقوى معالج للهواتف الذكية حتى الآن، وأول معالج يستخدم تكنولوجيا 5 نانومتر، مما يمكنه من إجراء 11.8 مليار عملية في الثانية.

ويتميز أيفون 12 بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل مكونة من 7 عناصر، مما يمكن المستخدم من التقاط صورا أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يستخدم أيفون التصوير الحاسوبي المعالج لتحسين الصور التي تقوم بالتقاطها، كما يحتفظ iPhone 12 أيضًا بالوضع الليلي، والذي يتيح للمستخدم التقاط صور مضاءة بشكل مذهل في الظلام.

وكشفت شركة أبل عن ”أيفون 12 ميني“ IPhone 12 mini، بشاشة 5.4 بوصة ونفس إمكانيات أيفون 12، ليصبح أصغر هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس في العالم.

هذا وحددت أبل سعر أيفون 12 وايفون 12 ميني بـ 799 و699 دولار على التوالي، وهما متاحان بالألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

واشتملت مفاجآت مؤتمر آب طرح هاتفي أيفون 12 برو iPhone 12 Pro وأيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro max، والذي يتميز بشاشة أكبر وقدرات أعلى.

ومثل أيفون 12، دعمت شركة أبل هاتفها الجديد أيفون 12 برو بخدمة دعم شبكات الجيل الخامس، والتي تصل سرعتها إلى 1 جيجا في الثانية.