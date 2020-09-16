شاركت الفنانة “لقاء الخميسي” جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة لها، ظهرت فيها مع نجلها أدهم، الذي أصبح شاباً، وحازت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

وبدا الابن أكثر شبها بوالده حارس المرمي الشهير كابتن “محمد عبد المنصف”، فضلا عن كونه في بداية مرحلة الشباب، حتى إنه أصبح أكثر طولا من والدته، وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة واصفين نجلها بأنه يحمل ملامح والدته إيضاً، وخصوصاً نظرة العين.

في سياقٍ آخر، زارت النجمة لقاء الخميسي والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما الفنان “جمال يوسف” فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم، السبت الماضى حيث نشرت لقاء صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع إنستجرام من هذه الزيارة معلقة: “الزميل جمال يوسف ربنا يراضيك ويحميك ويشفيك ويحفظك لكل حبايبك وعيلتك”، فيما أهداه بطرس دانيال “أسماء الله الحسنى” خلال زيارته.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 بـ”مسلسل سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.