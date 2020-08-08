نشرت الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور شهدت ظهور إبنتها “تاليا” التى خطفت الأنظار بشبها الكبير لوالدتها، حيث أكد عدداً كبير من المتابعين أن الفتاه باتت “نسخة ” من سيرين عبد النور، كما أشار أخرون أنها تشبه والدها إلي حدٍ كبير .

وأرفقت عبدالنور تلك الصور بالرسالة المؤثرة التى وجهتها لإبنتها احتفالاً بعيد ميلادها التاسع، حيث كتبت تقول:”صارو 9 سنين عقبال المية يا قلبي انتي!!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير تاليا رحمه”.

كما شاركت سيرين عبد النور جمهورها بمجموعه من الصور شهدت أحتفال زوجها “فريد رحمة” بعيد الأب مع إبنيهما “تاليا” و”كريستيانو” ولفتا الصغيران أنظار المتابعين وأشار الكثيرين علي أن الفتاه تشبه والدتها الفنانة إلي حدٍ كبير .

في سياقٍ آخر، تضامنت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، مع دولة الجزائر، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة، صباح أمس الجمعة، حيث نشرت الفنانة، مقطع فيديو للحظة إنهيار المبنى السكني المكون من 4 طوابق في ميلة بفعل الزلزال وكتبت: “الله يخلصنا من هذه السنة الشيطانية، الله يحمي الجزائر”. يشار إلي أن هذه الهزة الأرضية خلفت اضراراً بـ 122 منزل، بالإضافة إلى تشققات بالأعمدة والجدران الأسقف لبعض المنازل بعدة جهات من الولاية.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت في تقديم “برنامج سهرانين معكم” الجديد من نوعة، مع الفنان المصري “أحمد فهمي”، عُرض كسهرات مباشرة خلال شهر رمضان الماضي، علي شاشات الـ MBC ، حيث كانت سيرين في استديوهات إم بي سي بـ بيروت، فهمي في القاهرة، والرابط المشترك بينهما هو الشاشات المفتوحة، وحقق هذا البرنامج أعلي نسب مشاهدات، وأشاد الجمهور بفكرة البرنامج التى تماشت وكانت تستغل بشكلٍ جيد اجواء انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي المُتبع في ذلك الوقت.