أعلن الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية في مصر، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين.

وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: “أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا، أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها” وأضاف: “خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم”.

وأكد الدكتور محمد خالد، في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، إن نتيجة تحليلة أثبتت إصابته بكورونا يوم الجمعة الماضية، لكنه رفض الإعلان خوفًا قلق أسرته، أو أن يصيب أفراد الجيش الأبيض بالقلق أو الأحباط، لكنه أعلن قبل قليل بعد تسرب الخبر لأسرته، مشيرًا إلى أنه كان يعيش أمنية أن يحض ابنه عقب انتهاء مهتمه فى مستشفيات العزل.