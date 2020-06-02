أعلنت المذيعة المصرية ” دينا حويدق ” مقدمة برنامج ” It’s Show Time ” على قناة ” Cbc ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كتبت فيه : ” نتيجة التحاليل جاءت إيجابية .. أنا مصابة بفيروس كورونا ” .

وتابعت : ” إن تعاملتوا معي في الأسابيع الماضية فبرجاء اجروا التحاليل اللازمة ” .

وتفاعل المتابعون على منشور دينا حويدق متمنيين لها الشفاء العاجل .

ويخضع عدد من مخالطي دينا للكشف عقب إعلان إصابتها بالفيروس وأبرزهم زملائها بالبرنامج وعلى رأسهم ” مها الصغير ” زوجة الفنان أحمد السقا .