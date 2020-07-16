تعرضت عدد من الحسابات الخاصة بكبار السياسيين ورجال الأعمال والمشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية على موقع التغريدات ” تويتر ” للإختراق الإلكتروني .

حيث تمكن المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ وتبرعات بعملة ” بيتكوين ” الرقمية مع وعد بمضاعفتها .

وجاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” و نائب الرئيس الأمريكي السابق ” جو بايدن ” ومغني الراب ” كاني ويست ” .

بالإضافة إلى حساب الملياردير ” بيل غيتس ” وحساب رئيس شركة أمازون ” جيف بيزوس ” وحسابات شركة آبل وشركة أوبر .

وجرى حذف تلك التغريدات التي تتضمن إعلانات جمع الأموال بسرعة .. وقال موقع تويتر بإنه ستتم مراجعة الأمر والنظر فيه وسيصدر بيانا في هذا الشأن في أقرب وقت .