اكتشاف كوكب صالح للحياة خارج المجموعة الشمسية

أعلنت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن اكتشاف مجموعة من باحثي جامعة لندن البريطانية لكوكب خارج المجموعة الشمسية في حدث يعد الأول في التاريخ .

ويبعد الكوكب عن الأرض بمسافة تقدر 110 سنوات ضوئية .. ويبلغ ضعفي حجم الأرض و8 أضعاف كتلتها .

ويحتوي الكوكب الذي أطلق عليه إسم ” k2-18b ” على ماء وغلاف جوي ودرجة حرارة مناسبة لدعم الحياة .

وتعد مدة السنوات على هذا الكوكب أقصر بكثير من الأرض والتي تبلغ 33 يوما فقط .. ويرجع ذلك إلى وقوع الكوكب في في مدار أقرب إلى الشمس مقارنة بالأرض .

وكان قد تم رصد هذا الكوكب لأول مرة عام 2015 بواسطة مركبة الفضاء ” kepler ” التابعة لناسا إلا إنها لم تستطيع رصد سوى بعض العوامل الأساسية مثل المسافة وكتلة الكوكب ودرجة حرارة السطح فقط ولم يكن اكتشف وجود بخار الماء في الغلاف الجوي بعد .

وقال الدكتور ” إنجو والدمان ” أحد الباحثين : ” لا نعرف كمية المياه الموجودة ولكن البيانات تخبرنا بأن هناك غلافا جويا وماء هناك ” .