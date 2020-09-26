نشرت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الاردنبي الملك عبدالله الثاني، صورة تجمعها بابنتيها الأميرتين “سلمى” و”إيمان”، حيث يصادف أعياد ميلادهن يومي 26 و 27 أيلول 2020.

وأرفقت الملكة رانيا بالتعليق: “سعادة الدنيا كلها وانتوا حوالي، كل عام ايمان وسلمى بألف خير”.

وقد حظيت الصورة بعدد كبير من الاعجابات فاق الـ 200 الف اعجاب بعد اقل من اربع ساعات من نشرها فيما علق الالاف معايدون الاميرتين ايمان وسلمى.

وكانت الملكة رانيا قد نشرت صورة في بدابة الشهر جمعتها بزوجها الملك وابنائها جميعا وعلقت كاتبة: “ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكراً من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير”.