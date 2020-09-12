بهدية فاخرة عبارة عن سيارة فخمة حديثة الطراز، فاجأ مغنّي المهرجانات حمو بيكا عروسه في ليلة زفافهما، حيث حرص على تزيين السيارة بالورود، وكتب اسمه عليها باللغة الإنكليزية.

واحتفل بيكا بزفافه يوم الخميس الماضي، في مسقط رأسه الإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة له من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه متمنياً لهما حياة سعيدة.

وكان بيكا قد ظهر في مقاطع فيديو التقطها أصدقاؤه، وأظهرت استعداداته قبيل حفل زفافه، مرتدياً البدلة البيضاء بين أهله وأصدقائه المقرّبين.يُذكر أن بيكا، طلب من محافظ الإسكندرية السماح له بإقامة حفل زفافه الذي تم منعه نتيجة إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وظهر في بث مباشر عبر حسابه في “فيسبوك”، قائلاً: “أنا عاوز أفرح وعاوز أتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم”. وأضاف: “أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد.. كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا.. حمو عاوز يفرح.. عاوز أعمل فرحي لازم تساعدوني.. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحي من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زي أي عريس وأي شاب عاوز يفرح وهي كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتي”.