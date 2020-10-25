نشرت الممثلة اللبنانية الشابة “جوي هاني” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” مجموعه من الصور أعلنت من خلالها خطوبتها وموافقتها على طلب يدها بطريقة رومانسية من قبل حبيبها، لتفاجئ بهذا متابعيها، الذين حرصوا علي تقديم التهانى والمباركات متمنيين لها حياةً سعيدة.

حيث شهدت تلك الصور الرومانسية لحظات التقدم لها بطلب الزواج في أجواء رومانسية وبطريقة مفاجأه، وأرفقتها “جويّ” تلك الصور بالتعليق قائلة: “قلت نعم للغريب الذي دخل حياتي من العدم وأصبح شريكي إلى الأبد”.

وبالتعريف عن جوي هاني، هي ممثلة لبنانية مواليد ١٦-٣-١٩٩٩ أول خطوة خطيتها في عالم التمثيل مسلسل “جذور” بتأدية دور بسيط جسّدت خلاله دور إبنة الممثل فادي ابراهيم. ورغم أن دوري كان صغيراً، لكنني أحببت سحر التجربة!! والمسلسل السوري (قلم حمرة) حيث جسدت دور إبنة عابد فهد.مسلسل (بنت الشهبندر).

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلي أن جوي هاني تشارك في الموسم الحالي في بطولة عمل فنى جديد بعنوان “مسلسل عرس الحارة”، من كتابة مروان قاووق وإخراج كنان اسكندراني، إلى جانب الممثلين اللبنانيين والسوريين وهم عبد المنعم عمايري، صباح الجزائري، طلال مارديني، صلاح تيزاني، يوسف حداد، يزن السيد، علاء قاسم، جمال العلي، سحر فوزي ، ليليا الأطرش، صفاء سلطان ، أحمد الزين، أسعد رشدان، جوي سلامة، جورج دياب، جو صادر، نيكولا مزهر وسواهم .