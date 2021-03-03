تواجه 5 دول عربية وهي : لبنان وسوريا والعراق والسودان واليمن تهديدات بحصول مجاعات وسحق الطبقات الفقيرة نتيجة التدهور التدريجي الحادث للعملات المحلية لهذه الدول مقابل الدولار .

فبالنظر إلى الوضع الاقتصادي ووضع عملات هذه الدول نجد إنه في لبنان وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد .

أما في سوريا فقد سجلت الليرة السورية تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار الواحد .

وفي العراق أثر قرار الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2020 برفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450 لتغطية العجز في موازنة 2021 على إرتفاع الأسعار خصوصا أسعار المواد الغذائية .

وبالنسبة للسودان فتسببت سياسة تعويم الجنيه التي أقرتها السلطة الانتقالية بعد تدهور سعر الصرف للدولار خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أغسطس واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير 2021 .

وخلال الإسبوعين الماضيين ثبتت العملة السودانية في 376 جنيه .. وأدى ذلك إلى إرتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية وارتفاع التضخم .

وفي اليمن وجه ” معين عبد الملك ” رئيس الحكومة اليمنية تحذيرات من أن استمرار إنهيار عملة بلاده ينذر بحدوث مجاعة .