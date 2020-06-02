بعد نشر الناشطة الكويتية ” ريم الشمري ” لمقاطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية تسئ فيها إلى الجالية المصرية بدولة الكويت والتي اعتبرها المتابعون إهانة للشعب المصري بأكمله .

خرجت الشيخة ” إقبال الصباح ” بتصريحات لموقع ” صدى البلد ” المصري لتقدم اعتذارها الشديد عن تلك الإهانة وتؤكد على قوة العلاقات المصرية الكويتية .

فقالت : ” بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها ” .

وتابعت : ” نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء ” .

وعن ريم الشمري قالت إقبال الصباح أن المكان الصحيح لتواجد ريم به هو مستشفى الأمراض النفسية .. كما أكدت على أن ما بدر منها لا يمثل إلا نفسها فقط ولا يمثل الشعب الكويتي وإنها سوف تحاسب بالقانون .

ووجهت الصباح الشكر والإمتنان لمصر ولشعبها وما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين قائلة : ” المصريين هم الذين علمونا في مراحل التعليم المختلفة وعلموا أولادنا ” .