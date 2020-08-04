نشرت الإعلامية السعودية ” ليلى أحمد ” صورة لأبطال فيلم ” صاحب المقام ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي علقت من خلالها على قصة الفيلم وعلى دور الفنانة المصرية ” يسرا ” وهي أحد أبطال العمل .

حيث أشارت ليلى أحمد إلى أن تجسيد يسرا لشخصية ” روح ” في الفيلم لم يكن مقنعا .. فكتبت قائلة : ” عن فيلم صاحب المقام كتابة إبراهيم عيسى .. يقوم رجل أعمال بهدم مقام ولي لبناء كومباوند فاحترق بيته في الساحل وسقطت زوجتة بغيبوبة ومشكلة تنطح مشكلة ” .

وتابعت : ” فيقرر التوبة فيدور على مقامات الأولياء سيدنا الحسين والسيدة نفيسة واستقر به الحال بالإمام الشافعي يفتحون له الضريح فيأخذ كل رسائل عباد الله ويقرر البطل أن يكون مرسلا من الإمام الشافعي لحل مشاكل البشر .. الفيلم يعرض على منصة رقمية مشفرة تسرب كاملا على النت و إيجي بيست ” .

وأضافت : ” فكرة الفيلم شائكة بسبب تطرقها للجانب الروحاني للإنسان .. بعض القصص شديدة الواقعية كإبراهيم نصر وعبدالمغني وبعضهم ما تصدقها حتى قطة جارتنا بوسي قص ولزق .. لماذا يحجز زوج الأم المتوفاة إبنتها ولماذا هو عنيف شرس وشرير .. شبلاه !؟ وبدوره يأخذ البطل عددا ممن حل مشاكلهم ويقتحمون بيت الراجل الشغيغ ليفكو أسر البنت ؟ شالسالفة ياجماعة ” .

واستكملت ليلى أحمد : ” الفيلم عن حل فردي في مواجهة منظومة الفقر والجهل في البلاد .. التمثيل آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد في دورين والباقي ضيوف شرف .. إخراج محمد العدل الحدوتة يصفها مؤلفها إنه فيلم صوفي ويرى كبار الصوفيين المصريين ” .

واستطردت : ” إن لأولياء الله الصالحين كرامات وكرامة الولى لا يفعلها بذاته وإنما يفعلها الله جل وعلا اذن الفاعل هو الله سبحانه فلا ينسب إلى الولي من دون الله فلو قلنا أن الولى ينتقم نكون دخلنا في أمورالشرك .. الفيلم ساذج بطرحه دون الغوص في الأعماق مع فقر اللغة السينمائية في الرؤية البصرية ” .

وعن شخصية وآداء يسرا في الفيلم قالت : ” يسرا تجسد شخصية ” روح ” لترشد البطل للهداية دورها اللهو الخفي مرة ممرضة ومرة سيكيورتي مرة تتهزز في حلقات الذكر مع الدراويش .. وجهها فل ميكب وشاحنتة بأطنان فيلر وبوتوكس غير مقنعة .. النكتة لما يكون البطل في حضرة مقام أحد الأولياء يجيه كف على وجهه من هالة فاخر شتطلع هذي بعد ليس مافي حوار بالحسنى شصاير وقعدت أعيط ” .

واختتمت ليلى أحمد تعليقها : ” للعلم والتذكر وليس للشبهات .. الفيلم الإسرائيلي ” مكتوب ” على منصة نتفليكس إنتاج 2017 نصابان ينجوان من حادث طائرة مروع يشعران بعد نجاتهما أن تلك رسالة من الله كي يتوبا ولينصلح حالهما فيقترح أحدهما أن يذهبا لأكثر مكان مقدس حسب ديانتهما ويطلبا الغفران .. هناك يعثران على رسائل تركها متدينان آخران يتضرعون لتحقيق أمنياتهما فقررا أن يحققا ما في هذه الرسائل ليتقربا من الله وليثبتا أنهما تغيرا وأصبحا شخصين جديدين ” .