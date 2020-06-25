شنت الإعلامية ” بسمة وهبة ” خلال حلقة يوم أمس الأربعاء من برنامجها ” كل يوم ” هجوما على أحد الفنانين المشاهير في فقرة ” دبوس الشك ” دون أن تذكر إسمه .

وذلك بسبب تعليقاته على القرارات التي تتخذها الدولة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وقرارات الفتح التي سوف يتم تطبيقها ابتداءا من يوم السبت المقبل .

فقالت : ” الفنان اللي حيرنا معاه لإنه مش عارف هو عايز إيه بالظبط .. أنا متابعاه من أول الحظر يطلع يقولك زهقنا ما تفتحوا بقى الاقتصاد بيقع بصوا على العالم حوالينا بيعمل إيه ” .

وتابعت بسمة وهبة : ” وبمجرد ما رئيس الوزراء أصدر قرارات جديدة للتعايش مع الأزمة هو هو نفس الكلام الكلام اتغير يقولك ازاي تعملوا كده إنتوا هتودونا في داهية ” .

وأضافت : ” يا أستاذ يا خبير يا متناقض نبص للعالم بأي عين بعين مزاجك المتقلب ولا بعين اللايك والشير ولا بعين التريند ولا بعين العقل .. مش كفاية بقى ولا إيه كفاية مزايدات على البلد إحنا في ظرف ميستحملش التنظير من فوق كرسي هزاز ” .