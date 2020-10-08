شارك الفنان حسام حبيب جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث صورة شهدت ظهوره مع زوجته النجمة “شيرين عبد الوهاب” التى تحتفل اليوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر بعيد ميلادها الـ 4.

وظهر حسام حبيب في صورة رومانسية وهو يحتضن زوجته شيرين بأعلى يخت في سط البحر، وأرفق حبيب تلك الصورة بالتعليق قائلاً:”دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنه انت احلى و اطيب و اجمل و احن و اجدع شيرين في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه

بينما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي بدأت مشوارها الفنى في أوائل الألفية الثانية، في تغريدتها عبر “تويتر” بشهر سبتمبر الماضي: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين.. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد” ،وأضافت شيرين:“أنا بطلت أكبر بعد الـ ٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”، وقد أرفقت تغريدتها بوجه مبتسم.

عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد

أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 10, 2020

ومن أبرز الرسائل التي تلقتها شيرين عبد الوهاب حينما هنأتها النجمة منة شلبي بعيد ميلاده، ونشرت منة صورا جمعتها بـ شيرين، عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: “البنت الحلوة دى النجمة الكبيرة أوى دى أختى، وصاحبة عمرى وروح قلبى، عيد ميلادها النهاردة كل سنة وانتي أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وانتى أختى، وسندى و صندوقي الأسود، وكل سنة وانتى بارة بأهلك، وحبيبة قلب صحابك وروح قلبى، وعقبال مليون سنة وانتي حبيبة قلبى”.

يُشار إلي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية “اه يا ليل” لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان “بحبك” في عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم “صورة ودمعة” للفنان محمد محيي. وكانت انطلاقتها الحقيقية مع تامر حسني، الذي كان وجها جديدا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان “فري ميكس 3” في صيف عام 2002.