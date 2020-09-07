شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، بمقطع فيديو مركب تحولت فيه إلى النجمة أنجلينا جولي في فيلم “ماليفسنت”، من خلال تركيب وجهها على الشخصية الخيالية، وأرفقت الفيديو برسالة غير مباشرة حيث كتبت: “الغيرة مرض خطير، أتمنى لكِ الشفاء منه قريباً”، دون أن توضح من المقصود بهذه الكلمات، إلا أن محبيها تولوا عنها مهمة التوضيح بالإشارة إلى أنها تقصد كل الكارهين لها، خاصة المتنمرين علي إطلالتيها الأخيرتين.

من ناحية أخرى، أثارت سمية الخشاب حالة جدل مؤخراً بأحدث جلستي تصوير خضعت لهما في حمام السباحة، حيث جاءت الأولى “بتيمة” البرتقال بينما الثانية ارتدت فيها إكسسوار فضي ضخم لفت الأنظار، وأخذ البعض يربط بين جلستي تصوير سمية الخشاب الغريبتين وبين إعلان طليقها الفنان أحمد سعد لخطوبته على علياء بسيوني، إلا أنها ردت على هذه الأقاويل بشكل غير مباشر عندما علقت على إحدى المتابعات بقولها: “أنا مركزة مع نفسي وبس”.

في سياقٍ آخر، خرجت شائعة عن زواج الفنانة سمية الخشاب سراً، وذلك بعد ظهورها بدبلة في إحدى الصور، إلا أنها نفت ارتباطهما رسمياً هذه الفترة، مشيرة إلى أنها ترتدي الدبلة كخاتم، هذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج سمية الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر بالإشارة إلى أنها تتواجد هناك من أجل تكريمها في فعاليات مهرجان سينما الشاطئ في الهرهورة.

وعلي الصعيد الفنى، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية “عربيّة أنا” الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب “يا مسكين”، الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى