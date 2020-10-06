احتفلت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعيد ميلادها في الشهر الماضي، لتتم بذلك عامها الـ 48، فهي من مواليد 10 سبتمبر عام 1972، بالقاهرة. واستطاعت أن تحقق سيرة حافلة بالنجاحات، قدمت فيها العديد من البرامج التلفزيونية على عدة قنوات، مستضيفة عددًا من مشاهير الوطن العربي في مجالات متعددة.

عملت وفاء الكيلانى منذ بداية مشوارها الإعلامى فى قنوات غير مصرية، بدأن بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART عام 1997، ثم انتقلت إلى قناة روتانا عام 2005، ومنذ عام 2012 تطل على جمهورها من خلال شاشة mbc.ومنذ ظهوها الأول فى برنامج أخبار فنية على قناة ART ،تمتعت وفاء الكيلانى بقدرة على جذب الجمهور بصوتها المميز وطريقتها فى أسئلة الضيوف والحوار. وقدمت على شاشة MBC ، 5 برامج استضافت خلالها نجوم وممثلين ومشاهير كبار، هى (نورت ، قصر الكلام، الحكم، المتاهة، تخاريف).

تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من «طوني مخايل» العامل في مجال التلفزيون خارج لبنان في إيطاليا وتم الزواج مدنياً في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيا.

وفي 9 مايو 2017، أعلنت وفاء الكيلاني عن ارتباطها بالممثل السوري “تيم حسن” وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة، أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني ميخايل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم حسن، وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سرًا لمدة عام قبل إعلان زواجهم.

وعلي الصعيد المهنى، نشرت Dmc البرومو الترويجي لبرنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، مشيرة إلى أنه سينطلق مساء الجمعة المقبل (12:00) في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. لم تكشف المحطة المصرية عن ضيوف البرنامج، بل إكتفت بإعادة بث البرومو نفسه. لكن يتردد في المواقع الفنية المصرية أن النجم أمير كرارة سيكون ضيف الحلقة الأولى.

يذكر أن “برنامج السيرة” عبارة عن برنامج حواري تفاعلي، تستضيف فيه الكيلاني شخصيات فنية ونجوماً بتاريخ وقصص ونجاحات، في إطار تحويل قصة حياتهم إلى كتاب سيرة ذاتية. علماً أنّ “برنامج تخاريف” الذي عرضته قناة mbc قبل عامين، كان آخر عمل قدمته الكيلاني على الشاشة الصغيرة.