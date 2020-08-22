تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بصفة عامة وموقع فيسبوك بصفة خاصة لقطات مسربة لـ “تاليا” الإبنة الكبري للنجم المصري “تامر حسني” وزوجته خبيرة الأزياء والتجميل المغربية “بسمة بوسيل” حيث استطاعت الكاميرات أن تلتقط صوراً واضحة لوجه ابنة تامر حسني الكبرى للمرة الاولي، وذلك خلال وجودها معه قبل عامين في أحدي الحفلات التى أحياها في الساحل الشمالي برفقة والدتها بسمة بوسيل.

وظهر وجه تاليا تامر حسني بوضوح في عدد من الصور، التي التقط لها وهي تجلس بجوار والدتها بسمة بوسيل وهما يستمعان للفنان المصري وهو يشعل حفله بأجمل أغانيه، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر ملامح الطفلة بشكل واضح، فعادة ما يحرص الفنان وزوجته على إخفاء ملامحها هي وابنيهما الصغيران “أمايا” و”أدم” بواسطة الـ “ايموجي”.

ظهور نادر لـ”تاليا” إبنة الفنان تامر حسني مع والدتها خبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل

تاليا تامر حسني مع والدتها بين الحضور في حفل يحيه والدها الفنان تامر حسني

تاليا تامر حسني ووالدتها بسمة بوسيل

ورغم ظهور وجه تاليا بوضوح في عدد من الصور، إلا أن البعض لاحظ إنه عندما تم الاحتفال بعيد ميلاد والدها، تم الحرص على جعلها ترتدي قناعاً وهي على المسرح معه. لم يخل الأمر من استغراب المتابعين من طريقة إخفاء وجه الصغيرة ، متسائلين طالما لا يوجد رغبة في الكشف عن ملامحها، فكيف يتم اصطحابها في حفل يضم الآلاف بخلاف المصورين الذين لن يترددوا في التقاط الصور لها عند رؤيتها .

تامر حسني يخفي وجه إبنته الكبري تاليا

في سياقٍ آخر، يمر الفنان حسني شريف، والد الفنان تامر حسني بأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات، وفي تصريح خاص، أكد مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، ما تم تداوله بشأن تواجد حسني في أحد المستشفيات حتى وقت كتابة هذه السطور، بعد مروره بوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، استدعت حجزه، حتى تستقر حالته ويتمكن من العودة لمنزله.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن الفنان تامر حسني قد انتهى مؤخرا من تصوير “فيلم مش أنا”، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.