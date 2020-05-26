أدلت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” بأقوالها ضد الفنانة ” سما المصري ” في تحقيقات النيابة العامة يوم أمس الإثنين .

حيث وجهت ريهام سعيد تهم ضد سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز .

وإنها اعتادت نشر مقاطع فيديو وصفتها بالإباحية والتي تستعرض من خلالها جسدها عاريا .. وتقوم بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة .

وتابعت : ” من عدة شهور كانت المشكو في حقها سما في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها في وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت وعندما حدث هذا الموضوع أحسست أنه إهانة لمصر ” .

وعن طبيعة عمل سما المصري قالت ريهام سعيد : ” هي ليست مذيعة أو إعلامية أو راقصة أو ممثلة وليست عضوة بأي نقابة من النقابات الفنية وهي كل مهنتها عمل فيديوها إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها قناتها علي اليوتيوب وصفحتها على إنستجرام ” .

وأضافت : ” ومن خلال المشاهدات تحصل على أموال وربح من إدارة اليوتيوب وهذا سبب شهرتها وهناك مئات الفيديوهات الأخرى وقمت بتحميل الفيديوهات والمقاطع اللي ذكرتها على أسطوانة مدمجة وأرفقتها بالشكوى ” .