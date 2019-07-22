تقنية جديدة لاكتشاف الاكتئاب من نبرة الصوت

كشف باحثون من جامعة ألبرتا الكندية عن إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد إصابة الشخص بالاكتئاب عن طريق تحليل نبرة صوته أثناء الحديث .

حيث طور كلا من الباحثان ” ماشرورا تاسنيم ” و” إلينا ستروليا ” تقنية جديدة تعتمد على العديد من المعادلات الخوارزمية الخاصة بآليات التعلم الاصطناعي من أجل تحديد حالات الاكتئاب بدقة أعلى عن طريق تحليل نبرات الصوت .

وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير القياسية للتسجيلات الصوتية لفترات تتراوح ما بين 5 و50 دقيقة .

ونقل موقع ” فيز دوت أورج ” الإليكتروني المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحثة ” ستروليا ” أن الهدف النهائي لهذه الدراسة هو تطوير تطبيقات إلكترونية مفيدة تستند إلى هذه التقنية .

وأن استخدام هذه التقنية يقوم على استخدام التطبيق الإليكتروني لجمع عينات صوتية لأشخاص وهم يتحدثون بشكل طبيعي وسوف يكون بمقدور التطبيق الذي يتم تنزيله على الهواتف الذكية رصد أي تغييرات في نبرة الصوت بناء على التسجيلات المخزنة في قاعدة بياناته .. وبالتالي يستطيع التعرف على حالات الاكتئاب .

حيث اعتمد الباحثان على دراسات سابقة تشير إلى أن الحالات المزاجية للشخص تنعكس على نبرات صوته .

وقالت ستروليا : ” مثلما توجد تطبيقات لقياس المجهود على الهاتف سوف يكون لديك تطبيق لقياس درجة إصابتك بالاكتئاب اعتمادا على نبرة صوتك أثناء الحديث على الهاتف ” .