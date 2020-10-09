نشر الفنان ​جورج وسوف​ مقطع فيديو له من منزله في ضيعته كفرون، الواقعة في محافظة حمص السورية، أظهر من خلالها الحرائق التي تحصل هناك، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الوسوف على الفيديو بالقول: “الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله”.

وكان الوسوف أحيا حفلاً غنائياً مؤخرا عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار “مكملين معاكم”، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





