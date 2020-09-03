منح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد تأشيرة الاقامة الطويلة للفنان المصري ​محمد رمضان​ الذي أعلن الخبر بنفسه على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر عن سعادته الكبيرة كونه يحب دولة الامارات ويشعر بانتماء لها بعد بلده مصر.

ونشر صورة عن التأشيرة التي تم منحها له في الاول من شهر أيلول وعلق كاتباً:شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي



