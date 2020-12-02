كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” عن إعلان الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024 .

وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مؤيديه في حفل إستقبال أقامه البيت الأبيض مساء يوم أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد .

وأشار دونالد ترامب في كلمته إلى أنه لم يتمكن من التمسك بالمنصب الآن على الرغم من أنه الفائز الحقيقي على حد قوله وذلك بسبب تزوير الانتخابات وفوز منافسه ” جو بايدن ” .

فقال : ” إنها بالتأكيد سنة غير عادية .. لقد فزنا في الانتخابات لكنهم لا يحبون ذلك .. أنا أسميها انتخابات مزورة وسأقول ذلك دائمًا .. سنعود بعد أربع سنوات أخرى ” .