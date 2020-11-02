نشرت ” رشا سامي العدل ” إبنة الفنان الراحل ” سامي العدل ” صورة لها برفقة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” موجهة من خلالها رسالة إليه في ذكرى ميلاده .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” النهاردة عيد ميلادك .. وحشتني مسكة إيدك لإيدي ووحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا ” .

وتابعت :” كل يوم بيعدي عليا وجعي بيزيد علشان بعرف قد إيه أنا وحيدة وضعيفة وقليلة الحيلة من غيرك .. وقد إيه إن الظهر والسند كانوا مهمين قوي بس مكنتش أعرف قيمتهم إلا لما سيبتني أواجه الدنيا من غيرك ولما بقع مش بلاقي حد حتى اشتكيله ” .

وأضافت رشا العدل : ” وحشني صوتك وأنت بتناديني .. وحشتني نظرتك وأنت بتحذرني من غلط .. وحشتني مواعظك وحكمك .. وحشتني نصايحك وتوجيهك ليا .. بابا أنت بتوحشني باستمرار وصعب قوي حتى أعرف أتناساك .. الله يرحمك .. كل سنة وأنت طيب يا حب عمري ” .