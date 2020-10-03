نشرت المخرجة اللبنانية ” ريما الرحباني ” إبنة الفنانة ” فيروز ” والفنان الراحل ” عاصي الرحباني ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التوصال الإجتماعي ” فيس بوك ” شنت من خلاله هجوما كبيرا على إبن عمها الموسيقار ” أسامة الرحباني ” نجل الفنان الراحل ” منصور الرحباني ” .

وذلك على خلفية وضع إسمه كملحن لأغنية ” حبيتك بالصيف ” التي قدمتها والدتها فيروز عام 1970 في مسرحية ” يعيش يعيش ” خلال مشاركته في حفل ” متحدون من أجل لبنان ” .

فكتبت ريما الرحباني في منشورها قائلة : ” بعد مجزرة الأمس بالهُدُبِ أو الهُدُبُّ بمعنى أصح أو هَالدِبْ كمان بتمشي .. إليكم قصة حبيتك بالصيف من مؤلفيها وملحنيها الأصليين ما بعرف منين ولا كيف ولا ليش ولا بأي حق انضمّت إمبارح للمجزرة ” .

وتابعت : ” هيدا الطبل المتعجرف والمنافق المتعربش والمدّعي مين سمحلو ينَصّب حالو ممثل عن الإرث الرحباني ومن ثم هيك بيكون الممثل .. بيشوه الإرث بهالفظاعة العالمية وبيشحد عليه وبيمضي الميلودي بإسمو كمان ” .

وأضافت : ” ليك يا ابني إنك تتعربش ع بيّك وتمحيه إسطفل منك لإخوتك لبيّك .. إما إنك تتعربش على فيروز وعاصي وتمحيهن هاي طويلة ع رقبتك كتير .. اوعك تفكر الإشيا ما إلها لا بداية ولا نهاية والدليل حاسم وجازم انو إبتدت النهاية بقرع الطبول اللي فلتُن ع المسرح مبارح هولي ياهن طبول الآخرة آخرتك إنت وانشالله تكون قريبة جدا لو مين ما كان وراك ” .

يذكر أن حفل ” متحدون من أجل لبنان ” جاء ضمن حملة تضامن عالمية مع العاصمة اللبنانية بيروت بعد مرور حوالي شهرين من انفجار مرفأ بيروت .

وتم الحفل بإدارة الموسيقي إبراهيم معلوف ومشاركة البريطاني ستينغ والبريطاني من أصل لبناني ميكا .. وكل من المغنيين الفرنسيين فياني وفلوران بانيي وكلارا لوتشياني وباسكل أوبيسبو وباتريك برويل وبرنار لافيلييه ويانيك نواه .. والمغنيين الفرنسيين من أصل لبناني إيكار وماتيو شديد واللبنانية هبة طوجي والأميركية ميلودي غاردو .