شاركت الفنانة السورية “سلافة معمار” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها من عمر المراهقة حيث انها تبلغ من العمر حالياً عامها الـ 44، ونجحت سلافة في لفت أنظار المتابعين الذين أشادوا بجمالها الاوروبي النادر.

كما أستطاعت سلافة معمار بتلك الصورة من مراهقتها أن تحصد كم هائل من الإعجابات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد الفنانة سلافة معمار للمشاركة في “مسلسل حارة القبة”، حيث أعلنت الشركة المنتجة أنه من المنتظر أن يتم عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2021، وتتصاعد أحداث الجزء الجديد في التشويق والإثارة، وتدور الأحداث في زمن الإحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، ويعالج العمل قصصاً وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية، بما فيها من علاقات إجتماعية وصراعات، كما يسلّط الضوء على الإحتلال الفرنسي وتعمده البقاء بقوة السلاح.

“مسلسل حارة القبة” تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة ​عباس النوري​ وسلوم حداد وسلافة معمار وشكران مرتجى ونادين تحسين بيك وعلي كريم وغادة بشور وجرجس جبارة وإمارات رزق زهير رمضان​، ​سحر فوزي​، رنا الأبيض، رامز عطا الله، رضوان عقيل.