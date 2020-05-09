شاركت النجمة اللبنانية ​”سيرين عبد النور”​ محبيها، عبر حسابها الرسمى علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلاله جديدة لها، حيث نشرت سيرين صوراً لها وهي تعتمد إطلاله جريئة لفتت بها الأنظار، وسألت متابعيها ومحبيها إذا أعجبهم اللوك.

وأضافت سيرين تعليقاً علي تلك الصور، قائلة: “حبّيت غيّر شوي باللوك حبّيتو ؟ اكيد ما تنسوا تحضرونا الّليلة”.

يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور تشارك في تقديم برنامجاً جديداً مع الفنان المصري أحمد فهمي ، يُعرض كسهرات مباشرة خلال شهر رمضان الحالي علي شاشات الـ MBC ، على أن تكون سيرين في استديوهات إم بي سي بـ بيروت، ويكون فهمي في القاهرة، والرابط المشترك بينهما هو الشاشات المفتوحة، أما لقاء الضيوف فسيتم عبر تقنية سكايب التي باتت ضرورية في زمن كورونا.

وعلي صعيد مُتصل، أطلق الفنانان أغنية “روّق دماغك”، والتى تمّ عرضها على القناة قبل بدء البرنامج، وهي بمثابة جرعة من حب الحياة والطاقة الإيجابية والحب ، وقد ظهرت معهما في الكليب المصور مجموعة من مشاهير لبنان والعالم العربي، مثل باسل خياط، مهيرة عبد العزيز، أنابيلا هلال، أمير طعيمة، قيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى نجوم “ذا فويس كيدز”.