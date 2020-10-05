خضع الفنان المصري ​أحمد فهمي​ للجرعة الأولى من لقاح ضد ​فيروس كورونا​، وذلك ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره في المنطقة والعالم.

ونشر فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق خضوعه لتجربة اللقاح، وعلق كاتباً: “فخور بمشاركتي في المرحلة التالية من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها.. لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك”.

على صعيد آخر، خضعت الفنانة الإماراتية أحلام قبل أيام للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.





